De la région parisienne à Corte : l’histoire d’un Breton tombé amoureux de la Corse

Arrivé à Corte, Ludovic est immédiatement séduit par l’atmosphère de la ville, bien que la rudesse des montagnes et l’austérité des pierres l’impressionnent. "Je me souviens de ce qu’un ancien m’a dit : 'On ne sait pas si c’est la Corse qui tient la pierre ou la pierre qui tient la Corse.' Cette phrase a pris tout son sens quand je suis arrivé ici." Cependant, les débuts à Corte ne sont pas simples. Après un mois à dormir dans sa voiture, il trouve un travail de chocolatier "par nécessité" chez Grimaldi, où il se forme sur le tas. Grâce à la bienveillance des locaux, il finit par obtenir un logement. "Le fils du patron, quand il a su que je dormais dans ma voiture, m’a trouvé un appartement et m’a même ramené une télé quelques jours plus tard. Des gens d’une grande bonté…"



Malgré ce nouvel emploi, Ludovic continue de nourrir sa passion pour la photographie. Armé de son Minolta, il arpente Corte et ses environs à la recherche de formes insolites dans les pierres et les arbres, explorant la paréidolie, cette tendance à voir des visages ou des silhouettes là où il n’y en a pas. Ses clichés, souvent accompagnés de textes qu’il publie sur une page Facebook locale, reçoivent un accueil chaleureux. "J’ai été étonné des retours positifs, ça m’a fait beaucoup de bien."



Fort de cette reconnaissance, Ludovic envisage de monter une exposition, combinant photographies de paysages et portraits des Cortenais qu’il souhaite mieux connaître. "Je veux prendre le temps de rencontrer les gens, de créer du lien. Des personnes comme Polo ou Patrick m’ont déjà bien accueilli et m’ont permis de m’intégrer."



En quête de nouveaux projets et d’enracinement, Ludovic Berthe est désormais fermement installé à Corte, prêt à démarrer une nouvelle vie au cœur de cette Corse qui l’a toujours attiré.