De la Corse au Groenland : une aventure unique pour 15 lycéens bastiais

Une île méditerranéenne à la rencontre des étendues glacées du Grand Nord : c’est le cadre exceptionnel du projet Erasmus+ qui réunira des lycéens corses et groenlandais en septembre. Quinze élèves du lycée Paul Vincensini à Bastia s’envoleront pour Nuuk, la capitale du Groenland, pour y séjourner durant huit jours. Ils seront hébergés chez des familles inuites, à l’image de l’accueil qu’ils ont réservé en mai dernier à leurs homologues groenlandais, lors de leur visite en Corse.



Sous la houlette de quatre enseignants dont Cordula De Brouhns, professeure d’allemand et d’anglais, et Marion Albert-Viale, professeure d'EPS, les jeunes Bastiais aborderont des thématiques en lien avec l’environnement, les écosystèmes arctiques et la culture locale. « Nous travaillerons sur les écosystèmes marins et terrestres du Groenland, la gestion des ressources alimentaires, les premiers effets du réchauffement climatique et les énergies renouvelables », explique Marion Albert-Viale. Les élèves compareront ces enjeux avec la situation corse, tout en renforçant leur pratique de l’anglais.



Ce projet, baptisé "Green-Med-Sports", ne se limite pas à la théorie. Lors de la venue des Groenlandais en Corse, les échanges se sont articulés autour d'activités sportives : via ferrata à Asco, plongée sous-marine à Sisco ou encore initiation aux "Inuit Games". À Nuuk, c’est l’exploration de la nature arctique et des traditions locales qui occupera une place centrale, avec des ateliers autour de la chasse et de la pêche, essentiels à la culture groenlandaise. « Nous animerons un débat sur le thème : chasse et pêche, archaïsme ou avenir ? », précise l’enseignante.



Le séjour, qui débutera le 23 septembre, représente un coût total de 39 000 €, soit bien au-delà des 30 000 € couverts par le financement Erasmus+. Malgré la contribution des familles, qui s’élève à 250 € par élève, le budget n’est pas encore entièrement bouclé. Pour combler ce manque, les élèves ont lancé une cagnotte en ligne. « Nous avons besoin du soutien de tous pour concrétiser cette aventure inoubliable », confie l’un des participants. Ceux qui le souhaitent pourront suivre leur périple sur Instagram, où ils partageront leur quotidien groenlandais. Ce projet illustre parfaitement l’esprit d’Erasmus+, un programme européen dédié à l’éducation et aux échanges interculturels. Pour en bénéficier, l’établissement a dû monter un dossier solide, une tâche complexe menée par Cordula De Brouhns. « Nous avons la chance d’avoir une équipe motivée qui s’est investie pleinement pour que ce projet voie le jour », se réjouit Marion Albert-Viale.