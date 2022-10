De Baecque expertise en Corse : une personne reçue tous les quarts d'heure à Ajaccio

À l'occasion de ces journées hors les murs mises en place par la maison fondée en 2008, De Baecque élargit ses horizons et peut aussi apporter son aide pour une succession, un partage, un inventaire pour assurance ou la gestion d’une collection, par exemple. "Notre présence ici est justifiée par une implantation qu'on veut assez large. À Marseille, on rayonne sur tout le grand sud-est, d'Avignon à Montpellier, de Montpellier à Nice, et on vient aussi sur la Corse, expose Jean-Baptiste Renart, qui fait partie des sept commissaires-priseurs de la maison et dirige la salle de vente de Marseille.

Aujourd'hui, on rencontre au plus près les clients qui veulent nous apporter des choses à expertiser. C'est un service offert : on apporte notre conseil et en fonction de ces éclairages, ces personnes sont susceptibles de nous confier des choses à la vente ou de repartir avec si elles le souhaitent."

"Un vendredi chargé" Si le but premier de ces journées est de rassembler le plus d'objets possible pour envisager une vente prochainement, tous les intéressés peuvent se présenter, avec ou sans rendez-vous. "C'est ouvert à tous : des gens qui ont hérité, qui ont des objets depuis toujours, ont collectionné, qui déménagent, énumère le commissaire-priseur. Le panel à traiter est très large : ça peut partir de l'époque médiévale jusqu'à l'époque design. Ce vendredi a été très chargé avec une personne tous les quarts d'heure, donc une vingtaine sur la journée." Une chance offerte aux habitants de l'île, en partie grâce à Alain Piazzola, ancien libraire ajaccien et éditeur. "Je collabore avec la maison de ventes, car ça me permet de garder contact avec le livre ancien, sourit le spécialiste de la Corse, consultant pour De Baecque qui épaule Maître Renart sur les deux journées insulaires. Quand on fait des catalogues de présentation des collections ou lorsqu'il y a des journées d'expertise à Marseille, j'apporte mon aide sur tout ce qui concerne le livre, le manuscrit, la gravure, les tableaux, parfois des autographes aussi, mais toujours plutôt sur le Corse." En créant un lien permanent avec l'île de beauté, l'organisme spécialisé dans les ventes aux enchères de prestige se rapproche aussi de sa culture. "Chaque année, on a une vente organisée à Marseille dans laquelle on rassemble des collections de livres, manuscrits, cartes, affiches, tableaux, objets populaires ou traditionnels corses", détaille Jean-Baptiste Renart.

De Baecque espère maintenant pouvoir organiser une vente aux enchères à Ajaccio, grâce à l'appui d'Alain Piazzola, au printemps prochain.

C'est un poids lourd de la vente aux enchères qui a posé ces valises enpour deux jours., classée parmi les vingt premières maisons de ventes aux enchères de France avec 20 M€ d'adjudications réalisées en 2021, organise deux journées d'expertises gratuites à l'hôtel Campo Dell'Oro d'vendredi et l'hôtel Central dece samedi (10 heures-12 heures et 13 heures-17 heures). Une opportunité offerte aux insulaires de venir présenter tous types de biens en lien avec le patrimoine immobilier : bijoux, objets d'art, mobilier, tableaux, sculptures, livres, collections...