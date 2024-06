Dating : Quelles chansons écoutent les célibataires corses pour préparer un premier rendez-vous amoureux ?

Deezer, Spotify, YouTube : dans une société hyperconnectée, la musique est omniprésente et rythme notre quotidien. Que ce soit Bruce Springsteen pour se motiver pendant un jogging ou Chopin pour déstresser après une journée de travail, chaque moment a sa bande-sonore. Mais qu'en est-il des moments précédant un premier rendez-vous amoureux, où l'angoisse et l'excitation se mêlent ? Une récente étude de Meetic s'est intéressée aux goûts musicaux des Français et à l'importance des chansons pour se préparer à une rencontre estivale.



Intitulée "L’été, la musique et les rencontres", cette enquête révèle un aspect essentiel des attentes des célibataires : "55% des célibataires estiment crucial que leur futur partenaire partage le même style musical qu’eux". Loin de se contenter d'une simple liste de chansons, cette étude met également en lumière les préférences musicales régionales.



En Corse, par exemple, 29% des célibataires préfèrent se préparer à un rendez-vous avec les chansons de Taylor Swift et Beyoncé, notamment des hits comme "Shake It Off" et "Run the World". Ces morceaux de pop entraînants sont parfaits pour instaurer une atmosphère positive et énergique avant une rencontre romantique.



Pour séduire, les célibataires les plus romantiques oscillent entre deux grands classiques de la chanson française : "Je l’aime à mourir" de Francis Cabrel et "Je te promets" de Johnny Hallyday, plébiscités à 14%. En revanche, plus d'un tiers des célibataires considèrent le rap comme le style de musique le plus anti-séduction, une opinion partagée tant par les hommes que par les femmes.