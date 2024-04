Daria Snigur remporte le 5 ème Ladie Open de Calvi

Le public était au rendez-vous ce dimanche midi dans la pinède de Calvi, au Tennis Club, pour assister à la finale du Ladies Open Calvi Eaux de Zilia qui opposait l’Ukrainienne Daria Snigur, tête de série à la Suisse Valentina Ryser, 267e mondiale.

La 132e mondiale s’est donc facilement imposée face à Valentina, 6/3,6/2, lors d’un match qui aura duré un peu plus de 1heure. "Bravo à Valentina pour sa finale. C'était un match difficile parce que c'était la finale. Je suis donc très heureuse d'avoir gagné. C’est une victoire importante pour moi, car c'était la finale. J’étais nerveuse quand le score était à 5-3 et j'ai eu beaucoup de balles de set. C’est ma 3e fois ici en Corse. Je félicite les arbitres, le directeur et l’organisation. Merci au public et à mon père et Forza pour l’Ukraine! " confie Daria Snigur.



De l’autre côté du filet, Valentina Ryser qui a remporté la veille, la demi-finale face à l’Allemande Mona Barthel, a volontiers félicité son adversaire de finale. "Félicitations à Daria, c’était très dur. Elle a joué trop vite aujourd’hui. J’ai essayé de m’adapter, mais ce n’était pas assez. Je suis tout de même très heureuse de ce tournoi. C’était un beau match. J’étais un peu fatiguée, car vendredi j’ai eu 3 matchs en double. Mais c’était une semaine parfaite pour moi". Une victoire dans le tournoi du double Ladies Open Calvi Eaux de Zilia aux côtés de la Polonaise Urszula Radwanska. Les 2 jeunes femmes se sont imposées face au duo Amandine Hesse et Sarah Beth Grey, 6/3, 6/2.



"Merci beaucoup à l’organisation de ce tournoi, à toute l’équipe c’était incroyable. Merci beaucoup pour ce grand travail. Et merci beaucoup à ma mère qui m’a accompagnée. C’était ma première fois ici. J’espère revenir à Calvi". Un bilan plus que positif pour l’organisation, le tournoi Ladies Open de Calvi est devenu au fil des années, un véritable challenge prisé au niveau international.

"Le bilan est positif, car nous avons bien travaillé et nous étions prêts. Tout s’est déroulé dans des conditions merveilleuses avec de supers joueuses. Un tableau très resserré. Et pour le vainqueur, la tête de série numéro 1. Ce qui était un peu prévisible. Et ce qui fait plaisir c’est que Calvi était un objet objectif pour elle. Elle voulait gagner Calvi, c’est la troisième fois qu’elle participait à ce tournoi. Je suis ravi que ces joueuses soient contentes de leur venue à Calvi" explique Jean Gour, directeur du tournoi.



Une finale rêvée entre la tête de série et la gagnante du double

"C’est effectivement la finale rêvée, une opposition de style qui aurait pu basculer comme hier avec une demi-finale aux scores lourds au premier au troisième set. En tout cas c’était très beau…tout était serré durant ce tournoi. On a eu en 1/4 de finale, 7 joueuses étrangères, 1 française, la gagner du double en finale du simple! Snigur, on la verra certainement sur le grand chelem et la Suisse qui est gracieuse, on lui souhaite un avenir radieux. On va les suivre et leur demander de revenir l’an prochain à Calvi! " continue le directeur.