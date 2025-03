Dans les vignobles de l’AOP Calvi, les chauves-souris alliées précieuses des cultures

Définir le cortège d’espèces présentes dans les vignes



Depuis l’été dernier, le GCC mène ainsi un projet pilote avec sept vignerons de l’AOP vins de Calvi - le Domaine Alzipratu, le Clos Culombu, le Clos Camellu, le Domaine d’Orsini, le Clos Landry, le Domaine Renucci et le Château du prince Pierre Napoléon Bonaparte- sur les vignobles desquels un état des lieux de l’installation des colonies de chauves-souris a été réalisé. « Nous faisons souvent des atlas, donc on savait à peu près quelles chauves-souris il pouvait y avoir dans la région, mais on ne connaissait pas vraiment la dynamique du cortège des espèces qu’on pouvait retrouver dans le milieu agricole », explique Chloé Dugast en rappelant qu’en 30 d’existence le GCC a pu acquérir beaucoup de connaissances sur les caractéristiques des 22 espèces différentes de chauves-souris que comptent l’île. « Il y a certaines espèces qui préfèrent vivre au cœur des forêts et dans les grottes. D’autres sont plus anthropophiles comme la pipistrelle ou les rhinolophes s’accommodent particulièrement bien des milieux humains », détaille Kate Derrick. « Pour savoir quelles chauves-souris fréquentent les vignes nous avons posé des enregistreurs sur les exploitations pour essayer de savoir quelles chauves-souris fréquentaient les vignes, leurs domaines et définir le cortège d’espèces. Aujourd’hui on a un référentiel grâce auquel on sait à peu près quelles espèces on peut s’attendre à trouver sur les domaines viticoles balanins », complète Chloé Dugast.



« Cette étude nous a aussi permis de constater que souvent dans les bâtiments il ne manquait qu’un petit truc pour qu’une colonie s’installe comme par exemple mettre une porte ou fermer un pailler pour que le lieu soit potentiellement accueillant », ajoute-t-elle en reprenant : « Ce que nous avons essayé de faire comprendre aux agriculteurs c’est que les chauves-souris sont un groupe d’espèces vraiment compatibles avec l’agriculture car elles logent de façon naturelle dans les bâtiments agricoles qui sont peu utilisés. Mais pour cela il faut aussi qu’il y ait du lien : les chauves-souris ont besoin de haies, de milieux très diversifiés car elles mangent jusqu’à deux tiers de leurs poids en insectes par nuit ». Dans cette optique, lors des visites de terrain, l’équipe du GCC a d’ailleurs proposé une planification de plantation de haies aux vignerons pour que les chauves-souris circulent mieux sur les domaines.