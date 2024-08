Daniel Ferreira : De coach sportif à mannequin international

Début avril, de retour en Corse, Daniel commence à passer des castings à distance avec l’agence Révélation des étoiles. Ses essais sont fructueux : il est présélectionné pour se rendre à Paris, puis retenu pour un concours à Cannes. « J’ai fait le concours comme il se doit. Et là, le résultat tombe : j’ai été choisi pour aller représenter l’agence à New-York avec trois autres talents, c’est la consécration ! », s’exclame-t-il. Le 6 juillet, il s'envole pour New York, prêt à affronter 700 concurrents et à convaincre 250 jurys.



Lors du concours IMTA, Daniel Ferreira participe à huit épreuves et remporte six médailles, dont deux en or pour le prix du maillot de bain et celui du modèle commercial de l’année. Les prix fashion print, commercial print, runway et celui du jeans lui valent des médailles d’argent. « Une fierté. D’un côté, je me suis étonné, car j’ai vu que j’avais un potentiel pour croire en moi », partage-t-il. Cette reconnaissance internationale lui ouvre les portes de 14 agences de mannequinat et d’acting en France, en Espagne, en Chine et aux États-Unis.