DOSSIER. L’Académie de Corse mise sur la prévention pour accompagner les jeunes face au mal-être

Dans ce droit fil, depuis 2021, le rectorat s’astreint à accompagner les enfants en situation de mal-être et se mobilise sur divers plans. « Nous avons notammenti initié un travail avec le professeur Marcel Rufo en créant, en février 2021, une fiche action à destination de tous les chefs d'établissements pour leur permettre de savoir repérer ces signes en classe, de nous les signaler, de façon à ce que l'ensemble de la communauté éducative, les référents infirmiers, médecins, psychologues de l'Éducation nationale et assistants sociaux puissent accompagner ces élèves le plus rapidement possible vers les structures médico psycho sociales adaptées pour eux », détaille-t-elle en notant également l’importance de la prévention et de la sensibilisation auprès des familles. « Nous avons bien sûr entrepris un travail avec les parents, même s’ils sont plus difficiles à mobiliser. L'année dernière, il y a eu une campagne nationale de communication sur la santé mentale, avec le #JenParleA. Et puis, nous avons contribué à diffuser des sites pour que les enfants et leurs familles soient accompagnés, comme le Fil Santé Jeunes, tous les sites sur l'enfance maltraitée, les dispositifs d’alertes pour les signalements sur les réseaux sociaux, ou encore le numéro 3018 pour le cyberharcèlement et le 3020 pour le harcèlement à l'école », abonde-t-elle.



D’autre part, à travers l'École académique de la formation continue, le Rectorat a souhaité mettre en place pour les professeurs de l’île des formations sur la prévention du suicide et sur les premiers secours en santé mentale, ainsi que des actions permettant de développer les compétences psychosociales. « Nous avons déployé des actions en partenariat avec la Falep et l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du plan Mieux être en Corse. Et puis, on voit qu’il y a une recrudescence des troubles des conduites alimentaires. Nous avons donc voulu accompagner les enfants, en particulier avec les infirmières scolaires, pour qu'ils apprennent à bien manger », livre encore la conseillère du Recteur.



Enfin, alors que le drame de Saint-Jean-de-Luz est durablement inscrit dans les mémoires, l’Académie de Corse souhaite aussi accroitre le dépistage et le repérage des pathologies mentales. « Dès la maternelle, nous travaillons en lien avec des structures extérieures qui peuvent renvoyer les enfants vers les plateformes d’orientation et de coordination, en particulier pour tout ce qui touche aux troubles du neuro développement. En outre, depuis 2019, des équipes mobiles d’appui médico-social ont été créées en Corse et permettent, lorsque l’accès à la pédopsychiatrie n’est pas possible directement parce qu’il y a un manque de ressources, de faire le tremplin entre l’Éducation Nationale et les structures médico psycho sociales et hospitalières », dévoile encore le Dr Sylvie Ferrara.