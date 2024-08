D’Ajaccio à Gaza, Per a Pace envoie du matériel médical à destination de la population palestinienne

« La guerre n’est jamais une solution ». Alors que depuis plus de 10 mois, la bande de Gaza vit sous des bombardements incessants suite à l’attaque du 7 octobre sur le territoire israélien, l’association corse Per a Pace entend, comme à son habitude, venir en aide aux populations civiles qui subissent de plein fouet le conflit.



Dans le cadre d’une action de solidarité internationale menée avec d’autres ONG nationales, ce lundi, avec le soutien du Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient, des militants de Per a Pace ont ainsi quitté la Corse avec un véhicule chargé de petit matériel médical, de pansements et de produits de première urgence pour rejoindre une plateforme solidaire qui va convoyer vers Gaza du matériel médical pour les enfants, les femmes et plus généralement les populations civiles palestiniennes victimes de la guerre.



« Depuis toujours Per a Pace soutient la cause de la paix et de la non violence, la création d’un État palestinien tel que prévu par la Chart des Nations Unies », rappelle l’association dans un communiqué en ajoutant : « Depuis toujours et partout dans le monde, nous défendons l’idée qu’à « la force des armes, il faut substituer la force du dialogue et de la raison ». Dans ce droit fil, elle souligne « condamner avec la plus grande détermination les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité qu’ils soient commis dans ce conflit par le gouvernement d’extrême-droite israélien, ou par le Hamas ».

« La communauté internationale porte une énorme responsabilité dans la situation désastreuse du peuple palestinien qui à Gaza vit dans une prison à ciel ouvert, depuis de trop nombreuses années », pointe encore Per a Pace en regrettant qu’une fois de plus la Palestine « est aujourd’hui en feu et plus de 40 000 personnes dont des milliers d’enfants ont été assassinées à Gaza depuis le 7 octobre 2023 », tandis qu’en Cisjordanie, « la politique de colonisation continue de plus belle et avec elle, son cortège de violences et de mort ».