Cyclisme : Le Tour du Partage s’élance ce vendredi d’Aleria

Ces 9 jeunes des QPV, Quartier prioritaire de la Politique de la Ville, accompagnés de leurs éducateurs, des membres de l'association et de Dominique Benassi, handi-athlète, triathlète de haut-niveau, multi-champion du monde, s'élanceront d'Aléria ce vendredi matin pour un parcours à vélo électrique de 179,100 km, passant par Corte, L’Ile Rousse, Saint Florent et Bastia.



Ce tour regroupera au total 22 personnes en tout dont 13 roulant à vélo. Pour la sécurité, les motards de la Gendarmerie BMO Borgo-Moltifao et Saint-Florent encadreront le tour. « Ce projet est né suite à la création de la GT20 par l’Agence du Tourisme de la Corse » explique Françoise Lippini, présidente de l’association Adrien Lippini. « Cela peut aussi bien engendrer un engouement pour le cyclotourisme, pour le cyclisme insulaire tout en faisant passer un message de prévention envers la population locale et touristique sur le partage de la route auto/moto/vélo afin d’éviter des drames ».



Sensibiliser au partage de la route

Le but de ce Tour du partage est aussi de prouver qu’il est possible, même sans être très sportif, grâce à l’aide de VAE, Vélo à Assistance Electrique, de parcourir une partie du tracé de la GT20 et de sensibiliser la population au partage de la route.

Depuis l’accident de la route du 14 juillet 2009 qui a coûté la vie au jeune Adrien, 15ans ½, cette association milite pour la prudence, le partage de la route entre tous ses utilisateurs.

Depuis 4 ans elle travaille aussi dans les quartiers sud de Bastia où elle a ouvert une vélo école urbaine. En partenariat avec les associations LEIA-OPRA et la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, des jeunes de 14 à 20 ans, dont certains ne sont pas du tout sportifs, ainsi que leurs éducateurs ont été formés tous les mercredis, à partir du mois de février, au vélo. L’apprentissage du vélo mécanique a d’abord eu lieu en milieu sécurisé puis sur route. Ils sont ensuite passés aux vélos à assistance électrique.

Parallèlement, suite à des interventions sécurité routière, ils ont travaillé sur la présentation à la population de messages sur le partage de la route et à un atelier de présentation de prévention des risques routiers. « Pour ces jeunes c’est un véritable défi, c’est leur donner l’opportunité de mener une action de partage, de dépassement de soi et de respect. Leur apprendre à rouler autrement qu’en voiture, de découvrir la cohésion d’équipe tant sur la route que lors des échanges avec la population » ajoute Françoise Lippini. « Une belle leçon de persévérance et de dépassement pour ces jeunes »



Découvrir le territoire

Ce tour 2022 sera aussi placé sous le signe de la découverte du territoire et de la culture. Ainsi, chaque jour, à 18h30, aux villes étapes, dans le Village du Tour du partage (14h/17h30) qui comprendra un stand gendarmerie et un stand association, sera proposé un spectacle sur l’histoire du vélo, une pièce pour tout public, jouée par deux comédiens : « Respire ». Ce spectacle promeut l'utilisation de la bicyclette, une comédie-documentée sur l'histoire de la bicyclette, depuis sa création jusqu'à nos jours. De l'émancipation de la femme, en passant par l'hégémonie de l'automobile, jusqu'au renouveau du vélo. Avec la Compagnie La Luba, on y pédale avec humour, tendresse et espoir. Outre la pure sensibilisation à l'alternative au tout-automobile, l'objectif de ce spectacle est de faire ressentir la relation d'intimité avec la bicyclette qu'on a toujours eu dans notre histoire. A travers une mise en scène quelque peu clownesque, on se souvient ou apprend que le vélo a été proche de nous, émancipateur, résistant, écologique et aujourd’hui, qu'il est un moyen de déplacement révélant notre humanité et tourné vers l'avenir.



Cette comédie a été présentée lors du congrès de la FUB à Lyon en mars 2018 et lors de nombreuses fêtes du vélo et d'événements sur le thème de la mobilité active. C’est le résultat d'un travail débuté il y a plus de cinq ans, continuellement actualisé, issu de rencontres et d'échanges avec les utilisateurs de la bicyclette et les associations citoyennes, de recueils de conférences, de journées de travail sur la mobilité, de bibliographie sur l'histoire des déplacements urbains et de la relation émancipatrice entre la femme et la bicyclette.

Arrivée du Tour, le 2 mai en milieu d’après-midi au Boulodrome de Lupino à Bastia. Suivra le tirage de la tombola à 16h30, puis à 18h30 à l'Alb' Oru la dernière représentation de la pièce Respire.