Cuttoli-Corticchiato : Noisette, un nouveau cinéma original et intimiste

Après avoir vécu quelques années à Bastia et suivi des études en arts du spectacle à Corte, Anna Methivier a posé ses valises il y a quelques mois à Cuttoli-Corticchiato. En emménageant dans sa casa nuciola, Anna a immédiatement envisagé d'utiliser la petite salle située à l'entrée, une dépendance de sa maison, pour partager sa passion du cinéma et créer un véritable lieu de vie culturelle dans son quartier. "Je considère qu'il est essentiel d'offrir quelque chose que je maîtrise bien, afin de dynamiser et tisser des liens culturels dans ma communauté. C'est un peu mon devoir de villageoise de partager ce que j'aime", explique-t-elle. Et ce qu'Anna aime par-dessus tout depuis son plus jeune âge, c'est le cinéma. "Même petite, je prenais un plaisir immense à projeter des épisodes de 'Thierry la Fronde' à mes copines, avec une grande fierté", se remémore-t-elle avec amusement. "Et durant mes années d'études à Corte, j'ai même aménagé un petit cinéma dans mon appartement étudiant. Chaque mercredi, je proposais des projections gratuites de films surprise à mes amis. C'était pour moi l'occasion idéale de leur faire découvrir des œuvres très diversifiées, de l'italien au contemporain, en passant par le noir et blanc et le russe. Je tenais vraiment à leur offrir des expériences cinématographiques qu'ils n'auraient jamais osé explorer seuls", confie-t-elle.



Cette pièce qui donne sur le jardin, d’une petite trentaine de places, la jeune cinéphile l’a baptisée cinéma Noisette “à cause du magnifique noisetier bien entendu, mais aussi parce que je trouve ça fantaisiste, ça apporte un peu de fraîcheur. Et surtout, ce n’est pas sérieux ! Je n'avais pas envie d’un lieu trop conventionnel, son nom lui va donc à merveille”. Un lieu qu’elle a décidé “d’offrir aux gens du coin. Ça me fait plaisir d’organiser gratuitement des séances, et j’ai même des projets de projection à l’extérieur, dans le jardin, de ciné-concert avec un musicien et une chanteuse qui accompagneront un film”.



Un lieu d'échange

Soutenue par l’association Nanustrale, située à Appietto, qui a financé le système de son et le projecteur, ainsi que le tapis rouge qui orne les marches, le tout petit cinéma a été inauguré il y a quelques jours, lors de la Fête du court-métrage 2024. Anna a simplement candidaté pour se proposer comme diffuseur et c’est comme ça que l’aventure du cinéma Noisette a débuté. Et pour une première, le format du court-métrage était particulièrement adapté “on voit différents petits films tous différents, et c’est très bien”.



Par la suite, elle envisage de faire de manière ponctuelle des programmations de cinéma surprise, comme elle aimait le faire à Corte.”C’est le plus simple, sinon les gens ont souvent tout vu, ou ils peuvent regarder de chez eux avec les nouvelles technologies. Ici la démarche sera différente. A chaque fois je vais mettre des affiches dans le village, et j'espère que le bouche-à-oreille va fonctionner. Je trouve que c’est très important d'avoir une vie de village, et ici il n’y a pas vraiment de place, de lieu de rencontres, de soirées culturelles. Sinon il faut descendre en ville et ce n’est pas la même chose d’aller au cinéma en voiture. Pour moi c’est génial d’y aller à pied, de revenir en marchant et en prenant le temps de discuter. Lorsque je vivais à Bastia, c’est quelque chose que j’aimais beaucoup, pouvoir sortir et rentrer à pied. Ici il y a des choses que j’aurais bien aimé faire, mais comme elles n'existent pas, je préfère les proposer moi-même. Et même si c’est pour faire plaisir à un seul voisin, je serai déjà contente !”



Anna travaille sur des tournages de films, en régie, costumes, et cela lui permet d’avoir du temps libre pour faire plein d’autres activités et enrichir son côté artistique, telles que le violon ou la sculpture, et désormais la salle de cinéma. “Ce qui m’importe c’est de partager avec les gens et je trouve que le cinéma est un bon moyen : ce n’est pas moi qui me mets en scène et ça me permet de partager des choses que j’aime, de rencontrer des gens”.



Elle espère toucher un public très varié “des jeunes, des moins jeunes, des anciens, je trouve ça chouette d’avoir un lieu intergénérationnel. Dans les salles de cinéma classiques, on rencontre peu les autres spectateurs. Ici il y a forcément une intimité, vu la taille de la salle. Mais il faut que les gens soient curieux et osent franchir la porte de la maison. Souvent les gens partent travailler le matin en voiture et restent chez eux lorsqu’ils rentrent. Moi j’ai envie de connaître mes voisins, les gens de mon village, d'échanger, de discuter. Et je pense que le cinéma Noisette peut être un bon moyen d’y arriver”.



Lors de sa première soirée, on y trouvait des amis, des connaissances, de la famille et quelques voisins. “Il y a des gens du quartier qui m’en ont parlé ces derniers jours, et même s’ils ne viennent pas cette fois-ci, ce qui compte pour moi c’est qu’il y ait de l'intérêt. Et qu’ils franchissent le pas de la porte un de ces jours…”



Pour tous renseignements : cinéma Noisette 07 83 20 54 25‬