Culture hors les murs à Bastia avec Teatreuropa

Des animations gratuites dans le centre culturel lui-même, à travers plusieurs ateliers en accès libre chaque matin : activités de pratiques artistiques (théâtre, cirque, percussions, musique, danse …), activités lecture de contes, origami, ludothèque … mais aussi des animations hors les murs. «Tous les jours, dans un quartier différent de la ville, nous installons notre maisonnette de la culture itinérante pour annoncer la bonne nouvelle de la réouverture de l’Alb’Oru» explique Orlando Forioso, directeur du Teatreuropa, partenaire de l’Alb’oru. «On en profite pour présenter des ouvrages, les fonds des médiathèques de Bastia et des destins d’hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire. Et chaque jour nous avons à nos cotés un artiste qui propose une performance ». Ce jeudi, la petite troupe s’était installée au Square Nelson Mandela à Montesoro….

CNI s’est joint à la troupe.