Cross-country - La saison a démarré à Porto-Vecchio

Le club ajaccien du CAA et ceux bastiais du CAB et de l'UCB se sont particulièrement mis en évidence en trustant les premières places dans l'ensemble des catégories. Parmi les bonnes performances de cette journée, le succès chez les cadettes de Chjara Giannini (CAB). Sur le cross court masculins, Marc Hamon (CAA) n'a pas vraiment eu d'adversaire à son niveau. Sur le cross long féminin, la Cabiste Caroline Perrier s'est imposée alors que chez les masculins c'est Antonio-Daniel Nastase (UCB) qui a été le plus rapide.