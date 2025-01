Crise financière à l’AC Ajaccio : les précisions du Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse

En proie à des difficultés sportives mais aussi économiques, l’AC Ajaccio vît des moments difficiles. Une situation qui avait notamment conduit les dirigeants ajacciens à organiser une réunion dans l’urgence, le 6 janvier dernier, après la défaite concédée à domicile face à Annecy (1-2). Près d’une centaine de supporters s’étaient ainsi rendus au stade Michel Moretti afin d’écouter les explications des dirigeants ajacciens, sur la dette du club évaluée à plus de 7 millions d’euros.



A cet effet, les dirigeants acéistes avaient notamment évoqué le montant des subventions publiques allouées chaque année, dont 90 000 euros de la part de la Ville d’Ajaccio, et 400 000 euros de la part de la Cdc, réparties entre les différentes aides (droits à l’image, participation au championnat pro, frais de déplacements, etc). Franck Leloup, le directeur général du club avait précisé que « la somme perçue de la part de la Collectivité de Corse était immédiatement réinjectée pour payer les frais du centre de formation auprès du CSJC ».



Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le CSJC tient à préciser « il est important de souligner que le CSJC étant une régie autonome personnalisée dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, les recettes de son budget comprennent une subvention annuelle de la Collectivité de Corse (CdC) et proviennent également de diverses prestations et produits fournis par l’établissement. Le CSJC accueille le centre de formation professionnel de football de l’AC Ajaccio depuis plus de 10 ans avec un coût des services qui est encadré par une convention annuelle. Celle-ci définit précisément le fonctionnement du centre de formation implanté au CSJC, notamment les conditions financières incluant la facturation mensuelle des prestations conventionnées (hébergement, restauration, installations sportives, espaces musculation, récupération, médical, bureaux, salles...). Les prestations assurées par le CSJC sont facturées à l’AC Ajaccio dans le cadre de ladite convention. De ce fait, leur règlement ne dépend absolument pas du versement de l’éventuelle subvention de la CdC octroyée au club ».



Des factures non payées depuis septembre 2024



L’établissement régional a également tenu à faire savoir, qu’un échelonnement de la dette antérieure que doit le club ajaccien est en cours, mais que les factures de prestations et services du centre de formation, ne sont plus payées depuis le mois de septembre 2024, confirmant ainsi les difficultés du club « rouge et blanc » et laissant craindre le pire : « En complément, au-delà de la dette antérieure dont un échéancier a été accordé par le Trésor Public, la condition pour que le CSJC puisse continuer à accueillir le Centre de formation de l’AC Ajaccio était que le club s’acquitte de ses factures courantes, ce qui n’est plus le cas depuis le mois de septembre 2024. Suite à ces difficultés, l’établissement a rencontré les dirigeants de l’AC Ajaccio pour trouver une solution commune et surmonter ensemble cette situation. Le 18 décembre dernier, lors d’un Conseil d’Administration Extraordinaire du CSJC, le délai de dénonciation de la convention d’occupation du centre de formation du club a été prolongé au 31 janvier 2025, délibération votée à l’unanimité des administrateurs. Pour conclure, le CSJC tient à rappeler l’attachement collectif de la structure au centre de formation. Cependant, une telle situation, si elle perdurait, pourrait avoir de graves répercussions sur son fonctionnement général ». Avant-dernier de Ligue 2, avant de recevoir Caen, vendredi au stade Michel Moretti, l’ACA tente depuis plusieurs mois de trouver de nouveaux investisseurs pour éviter un dépôt de bilan, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses au plan économique.