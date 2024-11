Crash simulé à Lucciana : un exercice grandeur nature pour tester la gestion de crise en Haute-Corse

Sur le terrain, pompiers, gendarmes, membres du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) et responsables de la sécurité civile se sont mobilisés ce mardi, accompagnés d’un impressionnant arsenal de moyens matériels. Pendant plusieurs heures, ils ont joué leur rôle comme si chaque seconde comptait, comme si chaque décision pouvait sauver une vie.

Un décor réaliste pour un scénario catastrophe

Dès les premières heures de la matinée, les préparatifs avaient commencé sur le site de la Canonica, choisi pour son statut de zone SEVESO, où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences graves dans une véritable situation d’urgence. Une carcasse d’avion simulée, des blessés factices maquillés pour représenter des brûlures et des traumatismes, des fumées épaisses s’échappant du site : tout était mis en œuvre pour immerger les équipes dans une réalité troublante. « Lorsqu'on est en situation de crise, nous n'avons pas le droit de nous tromper », a déclaré Michel Prosic, observant attentivement les opérations. « Si on veut agir efficacement, il faut que chaque service sache exactement ce qu’il doit faire. »



Coordonner les efforts de 450 personnes en cas réel

Même si une soixantaine de personnels étaient physiquement présents lors de cet exercice, Michel Prosic a rappelé qu’en cas de véritable crise, ce sont près de 450 personnes qui pourraient être mobilisées : gendarmes, pompiers, agents de la sécurité civile et équipes médicales. À titre d’exemple, 180 militaires de la gendarmerie sont mobilisables en Haute-Corse, et côté pompiers, ce sont 138 hommes qui pourraient être déployés.



Sur place, le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigaud, chef du groupement territorial du SIS 2B, a supervisé les opérations des pompiers. Au milieu des véhicules d’intervention et des équipements sophistiqués, il a détaillé les moyens mobilisés : « Nous avons ici un poste de commandement avancé, des équipements de désincarcération, des systèmes de pompage, ainsi que des outils pour confiner les zones à risque. Notre priorité est toujours de protéger les victimes et de limiter l’impact environnemental. »



À quelques kilomètres de là, à Bastia, une cellule de crise fictive avait été installée dans les locaux de la Direction départementale des territoires (DTT). Une quinzaine de fonctionnaires y ont simulé la gestion des appels et l’organisation de l’accueil des victimes, notamment à l’aéroport de Bastia-Poretta, un point central dans le dispositif.