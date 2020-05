Covid19 : distribution de masques réutilisables à San Martino di Lota

Pour que chacun puisse être équipé lors du déconfinement, chaque habitant de la commune se verra attribuer un masque dans ces prochains jours.





La commune de San Martino di Lota va entamer dès ce vendredi une première distribution en boîte aux lettres de 1 200 masques lavables et réutilisables.

Cette première distribution concerne prioritairement les personnes âgées de 70 ans et plus et se fera par secteur en démarrant dans un premier temps par les hameaux de montagne.



Des livraisons complémentaires sont attendues dès la semaine prochaine ce qui permettra de finaliser la distribution et de doter chaque habitant d’un masque grand public.



Il est recommandé de laver ce masque en machine à 60 degrés, durée 30 minutes avec une lessive ordinaire et doit être séché à l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un sèche-linge. Il est réutilisable 20 fois. »