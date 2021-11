Covid : les indicateurs se dégradent en Corse

La semaine dernière, entre le dimanche 21 octobre et le dimanche 7 novembre , 14 528 personnes ont été nouvellement testées par RT-PCR ou test antigénique et 308 étaient positifs contre 192 la semaine précédente. Au niveau régional, les taux d’incidence et de positivité continuent d’augmenter fortement. Ce mercredi 10 novembre, selon les données de CovidTracker le taux d'incidence en Haute-Corse est de 118 cas pour 100 000 habitants tandis qu'en Corse-du-Sud il est de 102 cas pour 100 000 habitants, en nette progression par rapport à la semaine dernière.

Au niveau régional, le taux d’incidence ainsi que le taux de positivité augmentent dans toutes les classes d’âge sauf chez les 65 ans et plus où il diminue. Cette augmentation est plus importante chez les 15-19 et chez les 20-39 ans, qui présentent les taux les plus élevés (250 et 173 cas pour 100 000 habitants, respectivement).Les hospitalisations conventionnelles pour COVID-19 augmentent en Corse-du-Sud (16 ce mercredi contre 10 hospitalisations le 7 novembre) et baissent légèrement en Haute-Corse (16 hospitalisations ce soir contre 18 le 7 novembre et le 31 octobre). Ce 10 novembre 7 personnes étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs/continus, comme la semaine dernière.Au 7 novembre, 250 641 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en Corse, soit 72,7% de la population totale. De plus, 244 616 personnes ont bénéficié d’un schéma complet vaccinal (71,0 %). À cette même date, 25 455 personnes avaient reçu une dose de rappel (18,5 % des personnes entre 65 et 74 ans et 35,0 % des personnes de 75 ans et plus).