Covid en Corse : 12 décès et 8 618 nouveaux cas en une semaine

Vaccination



Au 30 janvier 2022, en Corse, 75,6 % des plus de 12 ans ont reçu une primo-vaccination complète et 52,2 % ont reçu une dose de rappel. 5 630 doses ont été injectées cette semaine dont 431 nouvelles vaccination (1ère dose) et 4 031 doses de rappel.

Selon les données publiées par l'agence régionale de santé de Corse ce jeudi 3 février, le taux d'incidence est de 2 500 cas pour 100.000 habitants. Une baisse de plus de 200 points depuis la semaine dernière qui est peut être la conséquence d'un nombre de dépistages bien inférieur à celui des semaines précédentes."Les taux d’incidence diminuent dans toutes les classes mais les taux de dépistage diminuent plus fortement, sauf chez les 65 ans et plus où la diminution du taux d’incidence est équivalente à la diminution du taux de dépistage." précise l'ARS qui indique que le taux de positivité augmentent dans toutes les classes d’âge sauf chez les 65 ans et plus où il diminue légèrement.Le taux d’incidence le plus élevé est toujours observé chez les 15-19 ans (4 410 pour 100 000 habitants) et le taux de positivité le plus élevé est observé chez les 0-14 ans (30,5 %), précise l'agence qui indique que 8 618 nouveaux cas positifs au Covid, ont été enregistrés en l'espace de 7 jours, entre le 26 janvier et le 2 février, soit en moyenne 1 231 cas quotidiens.Entre le 26 janvier et le 2 février on déplore 12 décès.Concernant les hospitalisations, le nombre de nouvelles admissions diminue fortement alors que le nombre de nouvelles admissions en réanimation a légèrement augmenté par rapport à la semaine dernière : 67 nouvelles admissions au cours de la semaine, dont 6 nouvelles admissions en réanimation, contre 93 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente dont 2 nouvelles admissions en réanimation.Ce jeudi 3 février 86 patients hospitalisés avec une moyenne d’âge de 73,3 ans et 15 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 63,5 ans.Le 82 % des patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés ou n’ont pas reçu la dose de rappel.