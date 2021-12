Covid en Corse : 10 décès, 2 178 nouveaux cas et 43 nouvelles hospitalisations en une semaine

La hausse de la circulation virale se poursuit en Corse qui affiche ce 15 décembre un taux d’incidence de 632 pour 100 000 habitants, soit 41 % de plus par rapport à la semaine précédente. Selon le dernier bulletin publié ce mercredi 2.178 nouveaux cas positifs ont été détectés sur la semaine du 5 au 12 décembre (+642 par rapport à la semaine précédente) soit en moyenne 311 cas quotidiens.





Hospitalisations

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation augmente par rapport à la semaine précédente, ainsi que le nombre de nouvelles admissions en réanimation/SI/SC : 49 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 9, nouvelles admissions en réanimation. ​76 patients, avec une moyenne d’âge de 77,4 ans et 13 patients, avec une moyenne d’âge de 67,6 ans, sont hospitalisés à Bastia et Ajaccio. L L'ARS précise que 86 % des patients hospitalisés en réanimation/Soins intensifs/Soins critiques ne sont pas vaccinés ou n’ont pas un schéma complet. On déplore 10 décès lors de la semaine qui va du dimanche 5 au dimanche 12 décembre.



Deux premiers cas de variant Omicron détectés en Corse-du-Sud

"Il s'agit d'un homme et une jeune fille résidant en Corse du Sud qui ont été testés positifs le 9 décembre." indique l'ARS de Corse dans un communiqué diffusé ce jeudi 16 décembre. "Le résultat du criblage de leur test évoquant le variant Omicron, les prélèvements ont fait l’objet d’un séquençage qui a confirmé la présence du variant omicron le 15 décembre."

Les deux cas ne sont pas liés :"aucun lien n’est établi entre ces deux personnes, et aucune notion de voyage ni aucun lien avec des personnes revenant d’une zone à risque n’ont été rapportés." précise le communiqué.



Positives, les deux personnes sont isolées depuis le 9 décembre ainsi que leurs contacts identifiés. Légèrement symptomatiques, leur état de santé n’est pas inquiétant. Dans les deux cas, ils disposent d’un schéma vaccinal complet à deux doses.





Vaccination

72,7% de la population corse de plus de 12 n'as a reçu deux doses (schématiquement vaccinal complet). 20 828 injections ont été faite la semaine dernière sur l'ile dont 950 nouvelles vaccination (1ère dose) et 18 673 doses de rappel