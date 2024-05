Ajaccio : une nuit européenne des musées « impressionniste » au Palais Fesch

Comme chaque année, les musées ont ouvert leurs portes gratuitement à l’occasion de la « Nuit européenne des musées » ce 18 mai. Près de 3000 musées étaient ainsi accessibles au public, permettant aux personnes ayant de petits moyens financiers de découvrir librement ces lieux de culture. De nombreuses animations enrichissent le contenu artistique proposé par ces établissements.



Le Palais Fesch n’a pas dérogé à la règle en ouvrant ses portes dès 19h en entrée libre. Cette année, la thématique s’est imposée naturellement avec le 150e anniversaire de l’impressionnisme. Depuis quelques mois, le Musée d’Orsay a fait voyager des toiles de maître à travers les régions, prêtant des œuvres majeures à leurs homologues. Ainsi, cent soixante-dix-huit œuvres ont été réparties dans treize régions de France. Le musée d’Ajaccio a eu l’honneur de recevoir un tableau de Claude Monet, notamment une œuvre du cycle des « Nymphéas », que le peintre a mis presque trente années à développer.



Dès 19h, le public a commencé à affluer vers la rue Fesch pour admirer cette peinture impressionniste, qui repartira le 3 juin prochain pour rejoindre son musée d’origine. Un programme varié était également proposé, comprenant des conférences et débats littéraires entre Ange Leccia et Jean-Philippe Toussaint autour du livre « L’instant précis où Monet entre dans l’atelier », ainsi qu’un concert avec les musiciens du conservatoire Henri Tomasi. Ce moment musical, également imprégné de l’esprit impressionniste, a présenté des morceaux issus du répertoire de compositeurs de l’époque, tels que Claude Debussy et Gabriel Fauré. Environ 250 personnes ont assisté à cette représentation musicale.



« L’organisation a nécessité plus de six mois de travail pour arriver à cette programmation que nous sommes ravis de proposer », a expliqué Catherine Cristofari, responsable du service des publics. « Pour le conservatoire également, puisqu’ils ont dû faire travailler leurs musiciens spécialement sur des partitions de compositeurs de la période impressionniste ».



Le concert a été ponctué de projections d’œuvres d’art, offrant un moment particulièrement apprécié par le public présent, mêlant touristes de passage et Ajacciens.