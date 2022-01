Covid à l'école : 90 classes fermées en Corse, faute de remplaçants

Dépister dans les écoles pour éviter l’engorgement ?

Le nouveau protocole sanitaire en vigueur depuis lundi 3 janvier impose désormais, dès détection d’un élève positif au Covid-19, que tous ses camarades fassent un test antigénique ou PCR, avant un autotest à J + 2 puis à J + 4. Une situation qui allonge considérablement les files d’attente dans les laboratoires ou pharmacies de l'ile. D’autant plus que les pharmaciens, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, n'échappent pas à cette cinquième vague. "On commence à être très fatigués", explique Sandrine Leandri, pharmacienne ajaccienne et trésorière de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) de Corse dont l'officine se trouve à coté d'un lycée du Finosello. "Mercredi, par exemple, j'ai passé 12 heures à faire des test à des nombreux jeunes", souligne-t-elle. Dans ce contexte, elle, comme de nombreux autres pharmaciens, préconisent la reprise des dépistages collectifs dans les écoles.



En raison de la vague liée à Omicron, sur l'ile, comme dans le reste du pays, depuis le jour de la rentrée, de plus en plus d'instituteurs et professeurs manquent à l'appel. Si en Corse les écoles restent toutes ouvertes, 90 classes, sur les 2 257 de l'académie, ont du fermer cette semaine en raison d'enseignants positifs.Malgré le manque de remplaçants pour assurer les absences des instituteurs, le directeur académique de Haute-Corse, Bruno Benazech, se veut rassurant. Le rectorat a en effet lancé cette semaine une campagne de recrutement d'envergure pour augmenter le taux de vacataires et garantir ainsi le bon déroulé d'une année scolaire placée sous le signe des variants.On s'organise pour renforcer les capacité de remplacement,seront mobilisés à partir de la semaine prochaine", indique le DasenPour réussir à trouver des nouvelles recrues, l'Académies ratisse large. Depuis lundi dernier les services de l'éducation nationale font passer des nombreux entretiens d'embauche, qui se poursuivront dans les semaines à venir, pour "élargir au maximum la réserve de professeurs remplaçants", comme souhaité par le nouveau recteur, Jean-Philippe Agresti, dont une des priorités est d'embaucher "en CDD des professeurs retraités et des étudiants de niveau bac +2 après examen de leur CV et entretien avec inspecteur."Le rectorat de Corse indique aussi que entre lundi et jeudi 6 janvier, 273 élèves sur les 47 890 scolarisés sur l'ile, soit 0,57%, ont été testés positifs au Covid-19, contre 366 élèves positifs la semaine avant les vacances.Ainsi depuis lundi 3 janvier, et jusqu'à ce jeudi, 37 personnels sur les 4 660 de l'académie ont été contaminés par le virus, soit 0,71%, contre les 21 de la semaine avant Noël.