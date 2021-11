Covid. Le taux d’incidence explose en Haute-Corse : "Il faut se préparer à des nouvelles restrictions"

Malgré une bonne couverture vaccinale et un nombre d’hospitalisations et de décès bien plus faible que lors des précédentes vagues épidemiques, la cinquième déferlante semble inéluctablement s’installer en Corse où le taux d’incidence ne cesse de grimper et il dépasse ce samedi 20 novembre les 207 cas pour 100 000 habitants en Corse-du-Sud et les 275 en Haute-Corse qui est le département de France le plus impacté par le Covid.La situation de la Haute-Corse préoccupe et "des mesures sanitaires renforcées pourraient être mises en place la semaine prochaine" nous a indiqué le préfet François Ravier ce vendredi lors d'une opération de contrôle du pass sanitaire à Bastia Si l'heure des nouvelles restrictions n’a pas encore sonné en Haute-Corse, les contrôles du pass sanitaire sont déjà renforcés dans tous les lieux publics du département à commencer par les bars et restaurants : "Les contrôles renforcés portent un message" explique François Ravier "on a une vraie dégradation de la situation sanitaire en Haute-Corse. On connait le système, les hôpitaux vont commencer à saturer et pour éviter cela il faut renforcer les contrôles et les mesures. D'ici mardi je serais amené, avec les élus locaux et l'ARS, à prendre des nouvelles restrictions comme l'extension de l'obligation du pass sanitaire, cumuler pass sanitaire et masque..., étendre le port du masque dans les zones extérieures de forte affluence".La propagation du virus sur l'ile connait en effet une accélération exponentielle ces derniers jours et "prendre maintenant ces mesures, détaille le préfet, signifie faire un effort collectif pour faire redescendre le taux d'incidence et préserver les fêtes de fin d'année pour que les gens puissent passer un Noël serein en famille."Pour lutter contre cette nouvelle vague la préfecture pourrait donc adapter les mesures de prévention à partir de mardi prochain.