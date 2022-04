Covid-19 : vers un retour du masque en Corse ?

Il faut dire que la circulation virale est redevenue importante sur l’île. Sur la semaine du 21 au 27 mars, on recense 6 022 cas confirmés, soit en moyenne 860 cas quotidiens, selon les données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse. Le 23 mars dernier, l’autorité sanitaire alertait déjà sur l’augmentation taux d’incidence de 90 % sur la semaine précédente, atteignant 1 233 pour 100 000 habitants. Une semaine plus tard, si l’évolution est moindre, 1 7047 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 41 % du taux d’incidence, « cela reste élevé », estime la directrice l’ARS Marie-Hélène Lecenne.



Cette augmentation de la circulation du virus commence d’ailleurs à se ressentir sur l’activité hospitalière, avec 50 nouvelles admissions en une semaine, dont six en réanimation, contre 39 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente, dont 5 en réanimation. Il s’agit donc « très clairement » pour la directrice de l'ARS d’une « reprise de l’épidémie », constatée « depuis quinze jours ». « On est sur une sorte de sixième vague », analyse Marie-Hélène Lecenne, avec un sous-variant BA.2 « encore plus contagieux » que son prédécesseur BA.1.