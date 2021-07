Covid-19 : vers un durcissement des restrictions en Corse-du-Sud ?

Une manière d’inciter à la prudence…. Et surtout à la vaccination. « On ne veut pas faire paniquer les gens, mais ressaisissons-nous et vaccinons-nous ! » lance Pascal Lelarge. « Il faut prendre conscience qu’on a le Delta qui circule et qu’il a une vitesse de transmission telle, que nos mesures paraissent limitées dans leurs effets. Le pass sanitaire doit faire prendre conscience que la vie sociale passe par la vaccination » renchérit la directrice de l’ARS Marie-Hélène Lecenne.Et la stratégie reste identique à celle dévoilée il y a quelques jours , avec deux populations particulièrement ciblées : « les plus vulnérables pour éviter les formes graves, et les adultes car ils ont une vie sociale plus importante ». Pour faire face, la Corse dispose de « plusieurs semaines » de stock de vaccins. « On a de quoi tenir jusqu’à la mi-août en fonctionnant à plein régime » assure Marie-Hélène Lecenne.« En clair, on peut passer de bonnes vacances en Corse si on a pris les précautions nécessaires. Notre objectif n’est pas de refermer la Corse sur elle-même. » conclut le préfet.