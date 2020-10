Covid-19 : pour le préfet de Corse "le couvre-feu à 21 heures n'est pas forcément adapté à l'île"

Face à la recrudescence de l'épidémie sur l'île, le préfet de Corse, Pascal Lelarge a convoqué une quarantaine de maires de Corse-du-Sud pour lutter au mieux contre la propagation du virus dans les différentes communes. Durant cette réunion, le nouveau préfet a tenu à rappeler que les élus sont en première ligne face à l'épidémie qui"ne se gère pas de la même façon dans les villages de montagne à Porticcio ou encore à Ajaccio".



Parti de ce constat, le nouveau préfet de Corse considère que pour ralentir l'emballement viral, "le couvre feu n’est pas forcément adapté à l'île. Ici ce n'est pas comme dans les grandes métropoles, les gens ne passent pas leurs soirées dehors. Le port du masque dans la rue, dans les restaurants et les transports en commun est respecté."



Mais alors d'où viennent ces contaminations qui doublent de semaines en semaines ? ​Pour Pascal Lelarge, aucun doute : "de la sphère privée". A ce titre, il en appelle à la responsabilité de chacun et au bon respect des gestes barrières. "On ne va pas mettre des caméras dans les maisons. Il faut sortir de la posture infantilisante et se dire la Covid c'est mon problème. A présent même les amis proches sont les amis du virus."



Le retour des étudiants



Lors des vacances scolaires de la Toussaint, les étudiants retournent dans leurs familles. Bien souvent, ces jeunes adultes reviennent de zones en alerte maximale. "Il faut qu'ils soient prudents, ils savent les endroits qu'ils ont fréquenté dans les dernières semaines, le type de risques qu'ils ont pu rencontrer. Malheureusement effectuer un test n'est pas forcément la solution puisqu'il donne une photo instantanée de l'état de santé. Les gestes barrières restent le meilleur antidote."



Les explications du préfet de Corse, Pascal Lelarge pour CNI.