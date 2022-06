Covid-19 : où le port du masque est-il encore obligatoire ou fortement conseillé en Corse ?

Les contaminations liées au Covid-19 repartent à la hausse en Corse où on compte 202 nouveaux cas d'infection en moyenne chaque jour. Avec la levée de la plupart des mesures et restrictions sanitaires il y a quelques semaines, les insulaires retrouvent peu à peu la vie sans masque. Il existe pourtant des endroits spécifiques où le port de cette protection est toujours obligatoire.

"Le port du masque obligatoire dans les lieux de soins" rappelle l'agence régionale de la santé de Corse dans un communiqué diffusé ce jeudi 23 juin. "Le port du masque est toujours obligatoire pour protéger les personnes les plus fragiles, et selon des modalités adaptées, dans les établissements de santé et les services et établissements médico-sociaux (dont Ehpad), dans les cabinets médicaux et paramédicaux, dans les pharmacies d’officine et dans les laboratoires de biologie médicale."



Le port du masque pour et avec les plus fragiles

L'ARS rappelle aussi que le port du masque est fortement conseillé pour les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les malades chroniques et fragiles, ainsi que pour leurs aidants. Il reste également recommandé pour les personnes symptomatiques, les personnes contacts à risque et les cas positifs jusqu’à sept jours après leur sortie d’isolement. "D’une manière générale, nous sommes tous invités à garder le masque, notamment là où l'infection est probable : dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux dans lesquels le respect des gestes barrières est limité, dans les lieux clos et mal ventilés et en particulier en présence de personnes fragiles et vulnérables." conclue le communiqué.