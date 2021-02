Covid-19 : nouvelle organisation de crise, la Corse se prépare

Et pour se préparer à cet éventuel afflux massif de patients, deux points-clés pour les établissements insulaires : anticiper le nombre de lits et mobiliser le personnel. « Les hôpitaux doivent se tenir prêts, avec une organisation en gradation à activer. Il s’agit d’être capable de prévoir en 48 heures d’ouvrir des lits COVID » indique Isabelle Grimaldi.



Une organisation qui ne diffère pas beaucoup de celle déjà en place : « En réalité, les hôpitaux et cliniques sont déjà tous en niveau 1 des plans blancs » confie le docteur Grimaldi. Ce premier niveau permet d'augmenter le nombre de lits en réanimation, de faire appel à du personnel de renfort et de déprogrammer certaines opérations jugées non urgentes.