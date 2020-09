Covid-19 : l'Italie impose un test aux voyageurs venant de Corse et d’autres régions françaises

L'Italie renforce ses mesures sanitaires pur lutter contre la Covid-19 et impose à tous les voyageurs en provenance de plusieurs régions françaises un test négatif à la Covid-19 avant l’entrée sur son territoire, a annoncé lundi le ministre de la Santé transalpin Roberto Speranza.

La mesure ministérielle, qui concerne les voyageurs ventant de l’Ile-de-France, des Hauts-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Côte-d’Azur, de la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, devrait entrer en vigueur dans les prochains jours.

Après l’Allemagne, la Suisse et la Belgique qui avaient déjà classé la Corse et d'autres régions françaises en «zones à risque» c'est donc l'Italie qui renforce la vigilance face à la recrudescence de cas de coronavirus "J'ai signé une nouvelle ordonnance étendant l'obligation des tests moléculaires ou antigéniques aux citoyens de Paris et d'autres régions de France avec une circulation importante du virus." c'est par ces mots que le ministre de la Santé, Roberto Speranza, l'a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux.