Covid-19 en France : 531 morts de plus en 24 heures

"La circulation du coronavirus reste à un niveau élevé. nous devons donc restés pleinement mobilisés ", rappelle Jérôme Salomon.

Les chiffres des entrées en hospitalisation et dans les services de réanimation, restent, en effet, toujours élevés, même s’ils sont en décrue.

A la date de ce 21 avril, 12 900 personnes sont mortes à l’hôpital - soit plus de 531 décès depuis la veille - et 7 896 dans un Ehpad ou un établissement médico-social.

30 106 personnes sont encore hospitalisées. Il y a eu 1 885 nouvelles entrées. Le solde est négatif avec 498 en moins par rapport à lundi.

Mais 5 433 personnes sont dans un état grave en réanimation : 190 nouvelles patients se trouvent dans cette situation mais le solde est négatif pour le 13e jour consécutif avec 250 patients en moins.

A retenir encore que 39 181 personnes ont pu rentrer chez elle après hospitalisation à ce jour soir 831 de plus en 24 heures. mais que le nombre total de cas confirmés est de 117 324. Plus de 83 000 malades ont été pris en charge depuis le début de l’épidémie.