Covid-19 - Réouverture des écoles, le 11 mai : le "non" de Core in Fronte

Le communiqué de Core in Fronte

Core In Fronte réaffirme son opposition à la réouverture des écoles, le 11 mai prochain.

Cette décision, précipitée, du Gouvernement est uniquement motivée par des considérations économiques et non sanitaires. Elle n'est pas approuvée, d'ailleurs, par le Conseil Scientifique qui considère qu'il est impossible de faire respecter les gestes barrières élémentaires, dans les écoles, pour une non propagation du Coronavirus.





Core In Fronte se réjouit du débat actuel, à l'initiative du STC Educazione et de l'Associu di i Parenti Corsi, sur la question de la réouverture des écoles en Corse. De nombreux élus sont aussi rentrés dans ce débat nécessaire et ont fait part de leur volonté de ne pas voir les établissements rouvrir en l'état. Nous souhaitons que tous les acteurs du système éducatif corse se concertent, afin de boycotter cette rentrée inutile voire dangereuse.



Core In Fronte milite pour un système éducatif corse, qui remettra l'enfant au coeur d'un nouveau projet d'émancipation. La politique éducative doit être une compétence pleine et entière transférée à la CdC. La Corse doit définir ses prioritées en matière d'enseignement et d'organisation. Elle doit être innovante et prendre des initiatives pour sa jeunesse : Da Per Noi.

Core In Fronte soutiendra les initiatives de désobéissance civile, des parents d'élèves, en cas de réouverture hâtive des écoles le 11 mai.