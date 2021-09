Covid-19 : Les tests ne seront plus remboursés dès le 15 octobre, sauf pour les vaccinés et les mineurs

Les tests PCR et antigéniques deviendront payants le 15 octobre, sauf pour raison médicale. Les personnes déjà vaccinées et les mineurs n’auront pas non plus besoin de présenter de prescription médicale.