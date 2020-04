Covid-19- Le réseau Makers Uniti, qui a produit et distribué 10 000 visières, lève le pied

Le communiqué du réseau des Makers Uniti

"C’était il y a un mois. Pour faire face à la pénurie de matériel de protection contre le covid19, les makers insulaires commençaient leur mobilisation. Après une période de veille et d’échanges avec des soignants, le 25 mars, nous étions quelques-uns à nous lancer dans la fabrication de visières anti-projection. Comme beaucoup de nos concitoyens, nous cherchions à nous rendre utiles et nous avions la chance d’avoir des machines (imprimantes 3D ou découpeuses laser) et les fichiers numériques de visières qui circulaient en open-source à travers le monde.





Très vite, nous avons réussi à structurer un réseau capable de répondre à des commandes aussi urgentes que nombreuses. Fablabs, entreprises technologiques, établissements scolaires, makers individuels : nous avons réussi à fédérer une cinquantaine de petites unités de production disséminées aux quatre coins de l’île. Au plus fort de la crise, notre petite usine multi-sites a pu atteindre une capacité de production avoisinant les 800 visières/jour. Quant au système de distribution, organisé en circuit ultra-court, il a permis de répondre au plus près des besoins.





En un mois, malgré les difficultés d’approvisionnement en matières premières, c’est plus de 10 000 visières qui ont été fabriquées et distribuées gracieusement à tous ceux qui étaient en première ligne : hôpitaux, cliniques, EHPAD, centres-covid19, pompiers, gendarmes, soignants libéraux, aides à la personne mais aussi commerçants de proximité…

Portés par le sens de l’intérêt général, soutenus par la gratitude chaleureuse des bénéficiaires mais aussi aidés par toute la société corse qui s’est démenée pour trouver les matériaux nécessaires à la poursuite de la fabrication, nous avons réussi à équiper les professionnels les plus exposés.



Nous sommes fiers du travail accompli mais désormais le contexte a changé et il nous faut ralentir et envisager la fin de notre activité. Passée l’urgence, notre territoire se prépare au déconfinement et à la reprise progressive d’activité. Le réseau Makers Uniti est submergé de commandes de socio-professionnels et de particuliers qui souhaitent s’équiper.

Il ne serait ni réaliste ni juste de faire supporter l’intégralité de cette production aux particuliers et associations qui composent notre réseau bénévole et solidaire.





Nous souhaitons donc vous informer que le réseau Makers Uniti continuera à produire des visières, mais exclusivement pour approvisionner les soignants et aidants en situation de pénurie.

Nous avons également sollicité nos membres pour savoir si certains souhaitaient convertir leur engagement et s’orienter vers la commercialisation de visières à l’attention des socio-professionnels. Quelques-uns y travaillent et sont en train de concrétiser leur projet. Cela contribuera, même modestement, au regain d’une économie locale.



Puisse cet épisode nous rappeler la nécessité d’avoir sur notre territoire un minimum d’outils de production et de compétences techniques associées. Puissions-nous reprendre conscience de l’importance de ceux qui savent « faire ». Puissions-nous nous souvenir que les solutions les plus efficaces et vertueuses peuvent être locales.

Pigliemu cura di noi, evviva u Riacquistu Tecnicu !