Covid-19 : En Corse les voyants sont au rouge selon Gilles Simeoni

La rédaction le Lundi 21 Septembre 2020 à 18:43

La deuxième vague redoutée par les scientifiques depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 est là, et pour les professionnels de santé la situation en Corse est préoccupante.

Avec un taux d’incidence qui a dépassé le seuil d'alerte sanitaire depuis plusieurs semaines, l'ile en un des régions où l’épidémie sévit le plus fort.

Les chiffres ne sont pas rassurants : on compte ce lundi 14 hospitalisations à Ajaccio, dont 3 en réanimation et 8 nouvelles entrées depuis hier ainsi que 14 patient hospitalisés à Bastia dont 2 en réanimation.

Selon plusieurs médecins "la situation est préoccupante" sur l'ile où le nombre de personnes infectées est en constante augmentation.



Malgré la montée en puissance du virus, l’Agence régionale de santé, chargée de piloter la politique de santé publique à l’échelle de la Corse, ne communique plus depuis une semaine le nombre de cas positifs à la Covid-19.

Si pour une partie de l'opinion publique ce bilan quotidien est "anxiogène", la plupart des insulaires souhaiterait connaitre chaque jour le nombre de contaminations, même si ces chiffres "ne sont pas toujours faciles à interpréter".



Pour le président du Conseil Exécutif de Corse "il faudrait revenir à cette information quotidienne" car en Corse "on a pu avoir l'impression que la relance de l'épidémie s'accompagnait d'une diminution de formes grave de la maladie."

"D'après ce qu'ils disent les médecins de façon presque majoritair, - continue Gilles Simeoni - il y a un risque important pour les jours et les semaines à venir".



