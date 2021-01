Covid-19 : En Corse les jeunes de plus en plus contaminés

Le nombre de personnes hospitalisées en augmentation En Corse, une augmentation du nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19, tous services confondus et observée. 37 personnes étaient hospitalisées (+ 16 par rapport au 10 janvier) : 16 en Corse-du-Sud (dont 2 en service de réanimation ou de soins intensifs/continus) et 21 en HauteCorse (dont 7 en service de réanimation ou de soins intensifs/continus). La file active des personnes hospitalisées tous services confondus pour COVID-19 est en augmentation par rapport à la semaine précédente, ainsi que celle des personnes hospitalisées en réanimation ou soins intensifs/continus.





Après avoir semblé marquer une pause de quelques semaines, l'épidémie de coronavirus est à nouveau très active en Corse. Selon le dernier bilan publié ce 20 janvier par le ministère de la santé sur "veille hebdo ", sur la semaine glissante, du 11 au dimanche 17 janvier 2021, le taux d’incidence standardisé est de 85 pour 100 000 habitants, stable par rapport à la S2. Au niveau départemental, le taux d’incidence en Corse-du-Sud est de 76 pour 100 000 habitants, en diminution par rapport à la semaine précédente (82 pour 100 000 habitants, soit - 7 %), mais en Haute-Corse, le taux d’incidence est en augmentation (94 pour 100 000 habitants versus 85 en S01, soit + 10 %).Au niveau régional, le taux d’incidence brut augmente dans toutes les classes d’âge, sauf chez les 0-14 et les 20- 39. Le taux d’incidence le plus élevé est observé chez les 15-19 ans. Chez les 65 ans et plus, le taux d’incidence brut régional est de 78 pour 100 000 habitants en S02, en augmentation par rapport à la semaine précédente (66).En S02, 14 093 résidents corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique (13 269 en S01) et, parmi ceux-ci, 293 se sont révélés positifs au SARS-CoV-2 (284 en S01). Le taux de positivité régional est de 2,1 % en S02. Il est stable par rapport à la S01 (2,1 % - figure 1). Ce taux diminue légèrement en Corse-du-Sud (1,7 % versus 1,9 % en S01) et est quasiment stable en Haute-Corse (2,4 % versus 2,3 % en S01).