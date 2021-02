Covid-19. En Corse, l’épidémie semble se stabiliser

Au 31 janvier 58 personnes étaient hospitalisées en Corse (+ 12 par rapport au 24 janvier) : 12 en Corse-du-Sud (dont aucune en service de réanimation ou de soins intensifs/continus) et 46 en Haute-Corse (dont 7 en service de réanimation ou de soins intensifs/continus). Le nombre des personnes hospitalisées tous services confondus pour COVID-19 continue d’augmenter particulièrement en Haute-Corse, alors que celle des personnes hospitalisées en réanimation ou soins intensifs/continus reste stable dans les 2 départements.

À deux semaines de la mise en place du couvre-feu à 18 heures l’épidémie de Covid-19 en Corse semble se stabiliser. Selon les chiffres dévoilés ce mercredi par Santé Publique France, le taux d’incidence c’est-à-dire le nombre de cas positifs sur 100 000 habitants a atteint la semaine dernière 107. Le taux de positivité régional, c’est-à-dire le nombre de cas positifs sur 100 tests est stable à 2,6% avec une disparité entre les deux départements : en Haute-Corse ce taux s'élève à 3,3 % alors qu'en Corse-du-Sud il baisse à 1,7 %. La semaine dernière 14 854 résidents corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique et, parmi ceux-ci, 383 se sont révélés positifs au SARS-CoV-2. Si la situation sanitaire de la Corse est moins préoccupante que sur le continent, comme l'rappelée lors d'une conférence de presse le directeur de cabinet de la directrice de l'agence régionale de Santé (ARS), Philippe Mortel "on ne doit pas pour autant faire relâcher la vigilance autour des mesures barrières" et la protection des seniors car le taux d’incidence chez les plus de 65 ans s’élève à 143 pour 100 000 habitants, en légère augmentation par rapport à la semaine précédente.Le taux de dépistage en Corse reste plus important que celui observé au niveau national avec 4 509 tests réalisés pour 100 000 habitants contre les 3 369 dans le reste du Pays. Au niveau départemental, ce taux est en augmentation dans les deux départements en particulier en Haute-Corse où le nombre de nouveaux cas positifs particulièrement a enregistré une forte hausse dans le pays bastiais (165 cas dans la dernière semaine contre 141 en la semaine précédente). Dans les autres territoires de projet, le nombre de nouveaux cas reste stable ou diminue.Trente passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés la semaine dernière : au niveau départemental, l’activité est stable en Corse-du-Sud (1 passage) et continue d’augmenter en Haute-Corse (29 passages).