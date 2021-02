Covid-19 : 61 cas positifs et 2 nouveaux clusters ce samedi en Corse

Selon les dernières observations de l'ARS, communiquées ce samedi 6 février le nombre de patients positifs au coronavirus continue d'augmenter sur l'ile : 61 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures : 14 en Corse-du-Sud et 47 en Haute-Corse. Le taux de positivité a baissé à 2,4%.



une légère baisse des hospitalisations est aussi enregistrée par l'Agence Régionale de la Santé de Corse. Au total ce samedi il y a 54 personnes hospitalisées (une de moins qu'hier) dont 7 en réanimation ou soins intensifs en Haute-Corse.





On enregistre 2 nouveaux clusters en Corse du Sud

Un cluster dans un un établissement médico-social et un deuxième foyer, lié à un regroupement temporaire de personnes, ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Toutes les personnes positives ont été isolées immédiatement.