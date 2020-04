Covid-19 -437 décès supplémentaires en France

Dans son communiqué quotidien, le ministères des Solidarités et de la Santé note avoir "pris connaissance de résultats encourageants concernant la recherche clinique. Plusieurs essais en cours au niveau français et international évaluent l’intérêt de produits visant à limiter la réponse anormale du système immunitaire (« orage cytokinique », en cause dans l’aggravation de l’état clinique de certains patients). On observe parfois la libération dans l’organisme de molécules qui favorisent l’inflammation appelées « interleukines ».





Afin d’en bloquer l’action, des médicaments régulateurs dits « immuno-modulateurs » ont été proposés. L’essai CORIMUNO, promu par l’AP-HP a évalué leur intérêt chez des patients hospitalisés atteints de forme modérée à sévère (hors réanimation). Cet essai a reçu un financement du Programme Hospitalier de Recherche Clinique du Ministère des Solidarités et de la Santé, de la Fondation pour la Recherche Médicale, et de la Fondation AP-HP pour la recherche. Il fait partie du réseau REACTing de l’INSERM.





l a été constaté que les patients traités par TOCILIZUMAB présenteraient moins de besoin d’assistance de ventilation et auraient un taux de décès plus bas au cours des 14 jours de suivi. Il s’agit du premier médicament testé pour lequel un effet significatif est observé dans le cadre d’un essai clinique. Ces premiers résultats encourageants doivent encore faire l’objet d’une publication après avis d’un comité de lecture.





D’autres essais en cours sont nécessaires pour confirmer l’intérêt de ce traitement. Il est important de poursuivre la recherche sur d’autres molécules. 2 000 personnes sont aujourd’hui incluses dans des essais cliniques en France. Nous allons progressivement en connaître les résultats."