Covid-19 : 232 nouveaux cas ce vendredi en Corse

Avec ces 232 nouvelles contaminations, la moyenne des cas sur les sept derniers jours s’établit désormais à plus de 250 cas par jour, en hausse de test positifs importante qui fait de la Haute-Corse le département avec le taux d'incidence le plus élevé du Pays.

Selon les données publiées ce vendredi par l'ARS de Corse 232 contaminations ont été recensées au cours des 24 dernières heures sur l'ile : 172 en Haute-Corse et seulement en 60 Corse-du-Sud. Le taux de positivité poursuit aussi son ascension dans le Nord de l'ile et se stabilise à 6,1 %.



Hospitalisations

Dans son bilan quotidien sur la situation sanitaire en Corse, l'ARS indique aussi que 28 personnes (stable par rapport à hier) sont hospitalisées dans l'île, dont 3 en réanimation ou soins intensifs.



Vaccination

La campagne de vaccination se poursuit : à ce jour le 55,6% soit 191 793 Corses ont reçu une première injection alors que 47,1 % de la population insulaire a complété son schéma vaccinal.