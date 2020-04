Covid-19 - 11 nouveaux cas positifs en Corse

C.-V. M le Jeudi 16 Avril 2020 à 16:21

Quatre nouveaux cas positifs Covid-19 en milieu hospitalier et sept dans les laboratoires de ville : le nombre de décès n'a pas évolué depuis mercredi mais celui des patients atteints a lui encore progresse, c'est la preuve que, plus que jamais, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. Et rester autant que possible à la maison





Si rien de tel n'a été relevé au centre hospitalier de Bastia où 42 prélèvements ont été opérés, en revanche 7 tests se sont révélés positifs dans les laboratoire de ville.



Aujourd'hui il y a 50 patient hospitalisés à Ajaccio (37) et Bastia (13).

13 sont en réanimation ou soins intensifs au centre hospitalier d'Ajaccio, 2 à Bastia.

Le nombre de décès n'a pas évolué depuis mercredi : il est de 43 dans les hôpitaux et de 7 dans les Ehpad.





L'ARS de Corse souligne par ailleurs, dans son bulletin d'information quotidien, que depuis le 23 mars, 3 195 tests ont été réalisés et que197 ont été positifs.



