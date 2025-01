Cour d'assises de Haute-Corse : Un ex-berger condamné à 15 ans pour l'assassinat d'un élu

Lors du procès, l’accusé avait reconnu à plusieurs reprises être monté sur les lieux du crime le jour des faits, avant de faire un revirement près d’un an après l’assassinat.

Pour justifier ses réquisitions de 18 ans, inférieures aux 25 ans requis en première instance, l'avocat général a expliqué tenir compte qu'il était devenu père et "avait évolué favorablement" mais a appelé les jurés à ne "pas succomber aux écrans de fumée de la défense".

Celle-ci, portée par trois avocats, s'est appliquée pendant quatre heures à dénoncer, un dossier ouvert "sur une rumeur", des "irrégularités innombrables" dans une "enquête bâclée" avec des "carences béantes" par des enquêteurs ayant "tous quitté la gendarmerie" et une juge d'instruction "mutée" depuis.

La défense a regretté qu'une trace de pas et deux mégots, dont l'un "avec un ADN masculin complet" pouvant "peut-être identifier l'auteur", n'aient pas été analysés. Et selon elle, d'autres pistes potentielles ont été ignorées.



Assurant qu'il n'y avait "pas de mobile" puisque les aides agricoles ne lui ont jamais été retirées, que "personne ne le voit sur la scène de crime" et qu'il y avait "deux tireurs", Me Dominique Paolini a insisté: "Si vous avez le moindre doute, vous devez l'acquitter".

"On passe de 25 ans à 18 ans" de réquisitions "parce que le dossier est creux, vide", a-t-il également pointé, estimant que si "on a un dossier solide et clair", "on demande le maximum légal", soit la perpétuité.



Me Anna-Maria Sollacaro a dénoncé "une vindicte judiciaire" de magistrats n'ayant pas "supporté" l'acquittement de première instance. "L'erreur judiciaire, c'est ce qu'on vous demande", "la condamnation à tout prix d'Antoine Pietri", a asséné Me Paul Sollacaro avant de lancer: "Acquittez-le".

"Mon innocence a été reconnue une première fois et j'ose espérer qu'elle le sera une deuxième fois", avait déclaré l'accusé avant que la cour ne se retire pour délibérer.