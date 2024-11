Coupe de France de Football : Un doublé de Boutrah qualifie le Sporting… dans la douleur

Ce sont les Nancéens qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Ouest. Et le match s’emballait tout de suite avec une première occasion lorraine bien enrayée par le gardien corse Fabri qui se jetait dans les pieds de Diaby (4e). La réplique des bleus était immédiate avec un tir vicieux de Cisse des 25 m que le gardien nancéen Kouini détournait des 2 poings.

A la 7e sur un coup franc de la gauche, à 25 m, bien travaillé de Boutrah, le portier lorrain jouait encore des poings. A la récupération Guidi le lobait mais il était suppléé de la main par son défenseur Bokangu. L’arbitre lui adressait un carton rouge et désignait logiquement le point de penalty. Boutrah ne tremblait pas et ouvrait le score pour le Sporting en plaçant le ballon à gauche de Kouini. 1-0 (8e)

Les joueurs de Tavenot restaient dans la dynamique. Tomi d’une tête décroisée puis sur une tentative de lob avait l’occasion de faire le break aux 22 et 24e. Les Lorrains avaient pourtant le but égalisateur au bout du pied Dabasse qui seul face au gardien bastiais perdait son duel (26e).

Les Bastiais dominaient largement leurs adversaires mais même en supériorité numérique n’arrivaient pas à conclure.

La mi-temps était sifflée sur ce petit avantage pour le Sporting.

La reprise était difficile pour les Bastiais qui subissaient le jeu lorrain. Le gardien Fabri devait s’employer sur une tête de Camara pour éviter l’égalisation (52e).

Malgré le changement de 3 joueurs le Sporting continuait à piétiner. Fabri frôlait même la catastrophe en relâchant un ballon sur un corner (64e).

Cette incapacité de voir les joueurs hausser leur jeu en devenait lassant !

Il fallait attendre la 67e pour voir enfin une occasion corse : Une tête de Blé au-dessus de la transversale.

Si l’étreinte des visiteurs était moins forte, les locaux n’en profitaient pas, accumulant les mauvais choix, les mauvaises passes.

Un tir puissant de Ducrocq des 25 m à la 82e obligeait tout de même Kouini à se détendre.

Puis c’est Boutah qui déclenchait un missile à l’entrée de la surface. Le ballon passait largement à côté du montant gauche des cages de Kouini. (84e)

Boutrah qui délivrait ses coéquipiers 1 minute plus tard sur un centre de Meynadier de la droite (85e). 2-0.

L’essentiel était fait. Le Sporting connaitra son adversaire pour les 32e (entrée des clubs de L1) le 2 décembre.



Feuille de match

8e tour de la Coupe de France

SC Bastia 2 – 0 AS Nancy Lorraine (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : huis-clos



Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Mohamed Benkemouche

Arbitre assistant 2 : Julien Reynet



Buts :

Boutrah (sp 8e – 85e) pour Bastia



Avertissements :

Evans (2e) – Correa (entraineur 8e) pour Nancy

Etoga (11e) pour Bastia





Exclusion

Bokangu (7e) à Nancy



SCB : Fabri – Bohnert – Ariss (Meynadier 71e) – Akueson – Ducrocq- Guidi (c)– Etoga – Rodrigues (Maggiotti 57e) – Tomi (Ble 57e) – Boutrah – Cisse (Tramoni 57e) .

Entr. : Benoît Tavenot





ASNL: Kouini – Pelligrini – Tayot (Tacafred 71e) – Diaby – Julloux – Camara – Ebonog – Cisse (Sidibe 71e) – Bokangu – Dabasse (c) (Gromat 61e) – Evans.

Entr. : Pablo Correa