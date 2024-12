Coupe de France de Football : Les Martiniquais de Saint-Joseph défient le Sporting de Bastia

Le règlement de la FFF stipulant que les équipes ultramarines doivent se déplacer dans l'hexagone pour disputer un 32e de finale de Coupe de France, le club martiniquais de Saint-Joseph jouera à Furiani contre le SC Bastiais. Si les dirigeants joséphins avaient exprimé leur souhait de jouer à Paris, la Fédération ne les a cependant pas suivis.



Vainqueur surprise au tour précédent de l’Étoile sportive Ornaysienne de la Roche-sur-Yon (N3), le RC Saint-Joseph s’est envolé lundi soir de « l’île aux fleurs » pour le Centre Léonard de Vinci, dans l’Essonne, en région Parisienne. C’est là que l’équipe a préparé ce grand rendez-vous jusqu’à son départ pour la Corse ce jeudi matin et où, en soirée elle a effectué un dernier entraînement au stade Paul-Antoniotti de Borgo.





Côté Bastiais c’est avec le plus grand sérieux qu’on a préparé ce match de coupe.

« On va tout faire pour bien terminer l’année civile », souligne le défenseur Florian Bohnert. « Un match de coupe est toujours particulier, compliqué. Face à cette équipe de Saint-Joseph, on se doit d’être sérieux et professionnels et mettre les mêmes ingrédients qu’en championnat. On n’a pas vraiment analysé leurs matchs, mais je pense qu’ils vont nous attendre assez bas. À nous de ne pas nous mettre en danger, d’être patients aussi, ce sont les clés du match ».





Pour l’entraîneur Benoit Tavenot, ce match est important pour plusieurs raisons. « Gagner donne confiance, permet de passer un tour supplémentaire et offre plus de matchs à disputer. » La coupe, ce sont des émotions pour tout le monde, c’est très important de passer ».

Pour cette rencontre le coach pourra coucher les noms de 20 joueurs sur la feuille de match, mais Akueson, Guevara et Etoga seront absents pour cause de blessures . Si le gardien Placide est préservé et mis au repos, le coach ne fera pas vraiment tourner son effectif. « Il y aura une petite évolution par rapport aux matchs précédents, mais je ne ferai pas trop tourner tout en donnant du temps de jeu à certains. L’objectif c’est de gagner. Sur ce match, on n’a pas le droit à l’erreur d’autant qu’on joue à domicile», précise l’entraîneur.





Le RC Saint-Joseph ? « On n’a pas disposé de beaucoup d’images pour préparer cette rencontre. C’est une équipe qui vient d’éliminer une N3 sur son terrain. C’est une équipe généreuse, qui dispose de force et qui met beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. À nous de les éteindre vite. Une victoire, une qualification validerait aussi nos 6 premiers mois ».





Après cette rencontre le groupe prendra quelques jours de vacances pour renouer avec les entraînements le 27 décembre en vue de la reprise du championnat de Ligue 2 à Grenoble le 3 janvier.