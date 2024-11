Coupe de France : Les 32e de finale dans la ligne de mire de Corte

C’est Jacques-André Luciani qui s’est illustré comme le héros de cette rencontre en détournant les deux premiers tirs au but de Linas-Montlhéry, permettant à son équipe de décrocher le fameux sésame pour le 8e tour de la Coupe de France, à un pas des 32es de finale et de l’entrée en lice des formations de Ligue 1.



Pour parvenir aux 32es, il faudra toutefois battre cette surprenante formation des Diables Noirs de Combani. Une rencontre qui se jouera ce mardi soir à Santos Manfredi, à 20 heures. Que sait-on de cette équipe ? Pas grand-chose, si ce n’est qu’elle a été créée en 1988 et qu’elle évolue en championnat de Régionale 1. Cette saison, le club mahorais n’a connu que des victoires (à l’exception d’une défaite sur tapis vert) et a atteint par deux fois par le passé le 7e tour de la Coupe de France, avec des échecs cuisants face à Romorantin en 2018 (10-1) et face à Annecy en 2023 (8-1).



Les Diables Noirs évoluent à Combani, un village de la commune de Tsingoni, à Mayotte, dans l’océan Indien, au nord-ouest de Madagascar. Leur qualification pour le 8e tour de la Coupe de France est donc une première pour les Mahorais. Les joueurs sont arrivés à Paris le 11 novembre pour préparer leur match durant cinq jours au centre technique Léonard-de-Vinci de Lisses (Essonne). Ils se sont qualifiés aux tirs au but face à l’US Crépy-en-Valois (R3) sur le score de 4-2.



Les deux formations ont donc eu très peu de temps pour se préparer à ce nouveau rendez-vous, ô combien important, puisqu’il ouvrira les portes des 32es de finale aux vainqueurs. Du côté des Cortenais, dès la fin du match de samedi, les joueurs ont enchaîné une séance de décrassage et des exercices de remise en forme avec le kiné du club. « La priorité était de récupérer pour essayer d’avoir de l’énergie mardi soir. Certains joueurs ont également eu des séances avec le kiné dimanche toute la journée et aujourd’hui. Nous avons prévu une légère séance d’entraînement ce soir pour réactiver les organismes, après le visionnage du match de Coupe de nos adversaires. J’ai pu voir que c’est une équipe solide, soudée et très généreuse, avec de très bons éléments, dont leur numéro 6. Ils ont eu plusieurs situations et sont rapides en contre. C’est une bonne équipe qui aura envie de réaliser un exploit. À nous de nous montrer à la hauteur. L’horaire tardif ne nous dérange pas ; je pense que c’était plus compliqué pour nous de jouer à 14 heures. En revanche, il faudra tenir compte du froid et de l’humidité à cette heure-ci, et peut-être du vent annoncé », a expliqué David Faderne.



L’USCC sera diminuée par de nombreuses absences, entre les blessés et les suspendus : « Nous devrons, en effet, nous passer de Santelli, blessé lors de la rencontre de samedi, ainsi que de Dumè Menozzi, Fonovich et Aït Yahya, suspendus. On s’attend à un match difficile, mais nous avons les moyens de nous qualifier pour les 32es pour la deuxième fois de notre histoire. Le club a déjà atteint cinq fois le 7e tour de la Coupe, et la seule qualification pour un 8e tour remonte à 2006, lorsque l’USCC s’est incliné contre Rennes en 32es de finale. J’espère que nous ferons honneur à notre public, que nous espérons très nombreux à nous soutenir, et à nos dirigeants, qui font un sacré travail depuis des années. »



Il est certain que les joueurs seront particulièrement motivés pour se qualifier, égaler le record du club, et pourquoi pas tirer une grosse cylindrée au prochain tour. Réponse ce mardi à partir de 20 heures.