Coupe de France : « Le huis-clos ce n’est pas du foot professionnel », estime Benoit Tavenot avant SCB-Nancy

«Avant l’entraînement, le président est venu nous parler », explique l’entraîneur Benoît Tavenot. « De mon côté, j’ai parlé de mon vécu au club. Alors que peut-on faire ? Exister ! Exister sportivement. Faire une grosse saison, un gros match contre Nancy. Exister pour faire avancer le club. Il faut faire face, être compétitif et avancer. Tout cela doit nous faire avancer. Il faut gagner des matchs».

L’AS Nancy Lorraine ?

« C’est une équipe solide qui domine le championnat National, qui est sur une dynamique positive. L’équipe joue bien et possède des qualités offensives, c’est une équipe solide ».



Comme en Coupe, tout peut arriver, quelles seront les clés du match ?

« Il nous faudra mettre beaucoup d’intensité, car elle est plus forte en Ligue 2 qu’en National. L’objectif est de passer ce tour. On s’est surtout concentrés sur nous. Cette fois j’ai fait moins de séances vidéo avec les joueurs. Le stade sera vide. Le huis clos, cela n’est pas du football professionnel, car il manque un élément ».



L’attaque toujours un peu timide ?

« Nos attaquants doivent être tous performants en même temps et ce n’est pas le cas actuellement. Je dois souligner qu’on est toujours dans l’optique d’un renfort dans ce secteur. »



Pour cette rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 19h30 (non retransmise par FFF TV, une solution est recherchée par les deux clubs !) le coach corse devra se passer des services de Janneh, Roncaglia et Oulaï suspendus, et de Vincent et Guevara, blessés. Par ailleurs, le staff a décidé de mettre le gardien Johny Placide, très sollicité ces dernières rencontres, au repos.