Coupe de France : Le Sud se fait peur mais passe, le FC Balagne casse

Samedi à Sainte-Lucie les Nationaux du Sud se sont fait peur face à l'équipe de R1 du GFC Ajaccio. Les Gaziers ont ouvert le score par Pomponi avant que le SFC n'égalise par Souazara. Cette marque de 1 à 1 était celle à la pause.

Dès la reprise les Sudistes se mettaient en difficulté en écopant de deux cartons rouges en cinq minutes pour Ayart et Koukouch. A neuf durant 35 minutes les Sudistes allaient faire de la résistance pour atteindre la séance de tirs au but. Un exercice de précision à l'issue duquel le SFC s'imposait 4 à 3, se qualifiant, au bout de la peur, pour le 6e tour





De son côté, la R2 de Bonifacio évoluait cet après-midi sur le terrain de la Casinca, pensionnaire de la R1. Les joueurs de Stéphane Galmot se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1 et quittent de la sorte la Coupe de France sans avoir démérité.