Coupe de France - Le Gallia club de Lucciana aussi

Gallia Lucciana (N3) : 2 Ol. Charleville Prix Ardenne (N3) : 1 (2-0).

Buts : pour Lucciana, Schuster (10e sp), Robic (19e) ; pour Charleville-Prix, Kebe (91e).

Arbitre : M. Ougier assisté de MM. Chaari et Amchachti.

Expulsion : Caldeirinha (Gallia club de Lucciana 1ère minute)





Gallia Club de Lucciana

Menozzi, Catoire, F. Zamboni (Haro 55e), Tournier, Caldeirinha, Brunet, Ivaldi (El Khouil 88e), Boy (M. Zamboni 78e), Robic (Laghouaouta 88e), Schuster (Diack 88e), Vittori. Entr : Jean-Claude Cloet et Steven Inzerillo.

Olympique Charleville-Mézières Prix-lès-Mézières AM

Dubois, Harvey (El Goundoul 75e), Kebe, Sacko (Dezothez 46e), Mabunda, Mimbele, Bombo, Karamoko (Evora Moniz 46e), Kyei, Gourch (Jeanne 65e), Rouane (Homssa 55e). Entr : Hervé Papavero.





Pourtant, les Ardennais ont joué quasiment toute la partie en supériorité numérique après l'expulsion de Caldeirinha qui survenue d'entrée de jeu pouvait permettre aux visiteurs ardennais d'entretenir de beaux espoirs.

Mais c'est Lucciana qui sous l'impulsion de Robic, toujours explosif, qui allait mettre la pression sur Charleville-Mézières et faire la différence en l'espace d'une vingtaine minutes de jeu.

C'est l'ancien pro qui a contraint le gardien adverse Dubois à la faute et à obtenir ainsi un penalty que Schuster ne se privait pas de transformer.

Et c'est encore lui, qui vers la 20e minute, s'est trouvé à point nommé au second poteau pour couper un centre venu de la droite.

2 à 0 : c'était le score à la pause.

Il n'allait plus évoluer jusqu'à la fin de la partie quand Kébé (90+1) réduisait la marque, mais cela n'aura pas été faute d'avoir tenté.

Mais si les Ardennais ont dominé, les Corses ont bien résisté et se sont qualifiés ainsi pour la première fois pour le 8 e tour de la coupe de France.

Bravo !