Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Athlétisme - La saison de cross a débuté à Porto-Vecchio 16/11/2025 Université de Corse : une innovation dans la lutte des feux de forêt 16/11/2025 Une assistante de justice du parquet d'Ajaccio mise en examen  16/11/2025

Coupe de France - Le GFCA tombe face à Reims-Sainte Anne (1-2)


La rédaction le Dimanche 16 Novembre 2025 à 16:54

Après Furiani-Agliani la veille, le GFCA a quitté prématurément, la coupe de France ce dimanche après-midi en champagne face à Reims- Sainte-Anne, un club de Régional 2. Les champenois qui ont rapidement ouvert la marque ont mené 2 à 0 avant de céder un peu de terrain aux ajacciens qui sont revenus à 2 à 1 à la pause. Ce fut aussi le score final malgré une forte domination corse, qui signifiait l'élimination du GFCA. Le Sporting sera donc le seul représentant au 8e tour de l'épreuve.



