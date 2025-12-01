Coupe de France - Le GFCA tombe face à Reims-Sainte Anne (1-2)
La rédaction le Dimanche 16 Novembre 2025 à 16:54
Après Furiani-Agliani la veille, le GFCA a quitté prématurément, la coupe de France ce dimanche après-midi en champagne face à Reims- Sainte-Anne, un club de Régional 2. Les champenois qui ont rapidement ouvert la marque ont mené 2 à 0 avant de céder un peu de terrain aux ajacciens qui sont revenus à 2 à 1 à la pause. Ce fut aussi le score final malgré une forte domination corse, qui signifiait l'élimination du GFCA. Le Sporting sera donc le seul représentant au 8e tour de l'épreuve.
(gfca-foot.corsica)