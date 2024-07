Corte : les demandes de logements déferlent au CROUS de Corse

Depuis 1981, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Corse, agit pour améliorer le bien-être des étudiants, tout au long de leur formation. Implantée à Corte, l’instance détient huit résidences universitaires réparties entre le campus Mariani et Grimaldi. Soit 840 appartements, de la chambre de 12 m² à 220 euros le mois, au studio et T2 à plus de 400 euros, toutes prestations comprises (eau, électricité, Wi-Fi...). Cinq points de restauration sont également mis à disposition. L’établissement est à l’initiative d’aides comme la bourse sur critères sociaux et de services d’accompagnements tels que des activités sportives, culturelles et artistiques.