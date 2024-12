Corte : le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe les failles dans la gestion de l'eau

La commune de Corte a été passée au crible par la Chambre régionale des comptes pour ses exercices financiers 2018 à 2023. Ce rapport, délibéré le 25 novembre 2024, analyse les forces et les faiblesses de la gestion municipale, avec un accent particulier sur les finances publiques et la gestion des infrastructures. « La commune a entamé des efforts significatifs de fiabilisation de ses comptes depuis 2021, mais des déficiences structurelles persistent dans plusieurs domaines », in dique le rapport. Les finances principales, bien que saines, restent fragilisées par des pratiques comptables perfectibles et des retards dans la mise en œuvre de certaines obligations réglementaires.



Entre 2018 et 2023, Corte a pu dégager une capacité d’autofinancement importante, grâce à une augmentation des produits fiscaux et à une relative maîtrise des charges de gestion. Ces performances ont permis de limiter le recours à l’endettement . « La dette de la commune, représentant seulement 0,6 année d’autofinancement, reflète une prudence financière qui autorise un programme d’investissements ambitieux jusqu’en 2027 » , précise le document. Cependant, des irrégularités subsistent. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes souligne que "un écart important a été constaté entre l'inventaire des biens municipaux et l'état de l'actif, atteignant près de 19 millions d'euros pour le budget principal" . Elle indique également que "la commune doit procéder à la mise en concordance de l’inventaire et de l’état de l’actif" et, si certains biens ne peuvent être justifiés, "une réduction de l'actif" devra être envisagée..

La gestion des personnels, bien que réduite en effectifs, souffre également de dysfonctionnements comptables, notamment en ce qui concerne les mises à disposition des agents entre budgets différenciés.



Un système d’eau potable sous tension

Parmi les nombreux sujets abordés dans le rapport, la gestion de l’eau potable se distingue comme une priorité critique. Exploité en régie directe, le service public de l’eau est à la fois une nécessité vitale et un défi financier et technique pour la commune. La CRC reconnaît des avancées, notamment sur la qualité de l’eau distribuée, conforme aux normes sanitaires en vigueur. Elle salue aussi les efforts pour protéger la ressource en eau, à travers des travaux importants menés entre 2019 et 2023. Pourtant, les performances du réseau de distribution restent à déplorer. « Seule la moitié du volume d’eau prélevé dans le milieu naturel est facturée aux abonnés, tandis qu’un tiers est perdu en raison de nombreuses fuites sur le réseau de canalisations » , note la CRC. Les pertes techniques générées par ces fuites, malgré les efforts de rénovation, posent un problème de soutenabilité financière. En 2023, le rapport relève que le modèle économique de la régie atteint ses limites. « La tarification actuelle, nettement inférieure à la moyenne régionale, ne permet plus de dégager des marges de manœuvre suffisantes pour assurer un entretien optimal du réseau et prévenir de nouveaux dégradations ».



Vers une augmentation des tarifs

Pour redresser la situation, la CRC préconise une hausse des tarifs de l’eau potable. Cette mesure viserait à financer les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures et à renforcer les équipes techniques chargées de leur maintenance. « Des moyens financiers nouveaux devront être dégagés pour étoffer les ressources humaines et techniques du service » , insiste le rapport. La régie, qui souffre aussi d’impayés cumulés de ses abonnés, doit régulariser les retenues de garantie non restituées à ses fournisseurs. Au total, près de 140 000 euros seraient concernés pour le budget annexe de l’eau.



La CRC souligne enfin l’importance d’établir une planification à long terme. Elle invite la municipalité à finaliser ses diagnostics et à élaborer un programme stratégique pluriannuel. Ce document permettrait de fixer des priorités claires en matière d’investissements et d’assurer un suivi rigoureux des objectifs financiers et techniques.



Face au rapport de la CRC, le maire Xavier Poli s’est montré réactif. « Nous avons déjà lancé un vaste chantier de modernisation de nos services, y compris pour la gestion de l’eau potable. La régie bénéficiera d’investissements accrus dès 2025 afin de répondre aux attentes des habitants », a-t-il indiqué dans sa réponse. Il a également ajouté qu’une étude sur les tarifs actuels serait menée, précisant que l’objectif reste « d’assurer un service de qualité tout en préservant le pouvoir d’achat des usagers ».



Le maire a rappelé que la modernisation du réseau doit s’inscrire dans une démarche écologique et durable, en lien avec le projet « Corte de demain » , qui vise une transformation urbaine et environnementale de la ville d’ici à 2030.