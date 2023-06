Corte : le centre-ville noyé sous des trombes d'eau

Si le soleil chaud était bien présent toute la matinée, c'est vers 11 heures que les nuages ont commencé à envahir le ciel ce lundi 12 juin à Corte. Au fil des minutes, ils se faisaient de plus en plus menaçant et un énorme coup de tonnerre sur le coup de midi ne présageait rien de bon. Plusieurs impacts de foudre retentissaient durant de longues minutes tandis qu'une pluie aussi soudaine que violente s'abattait sur le centre-ville cortenais. En quelques minutes des dizaines de ruisseaux boueux se formaient et dévalaient les ruelles de la ville contraignant les automobilistes à la plus grande prudence.



Le pont de l'Orta, à la sortie nord de Corte, devenait presque impraticable et près de 20 cm d'eau obstruaient l'entrée.



L'avenue Jean Nicoli était également sous les eaux qui dévalaient de la Pozza et des autres autres ruelles parallèles.

Le cours Paoli n'était pas non plus épargné par ces torrents d'eau. Tant et si bien que Cédric, le cuisinier du restaurant



Le 24, au milieu du cours, demandait à la clientèle de quitter au plus vite l'établissement par mesure de sécurité. En quelques secondes plusieurs centimètres d'eau se sont engouffrés dans l'établissement. Le personnel, muni de seaux a bataillé un long moment pour évacuer l'eau de l'établissement.